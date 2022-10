Convinti di mangiare degli spinaci o delle biete, hanno invece ingerito della mandragora, una verdura velenosa.

Dieci persone intossicate sono finite in ospedale la scorsa notte a Pozzuoli, nel Napoletano. Una di queste è in condizioni gravi, in prognosi riservata.

I dieci sono componenti di tre distinti nuclei familiari che hanno acquistato la verdura in negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. Probabilmente la mandragora, che a quanto si apprende era sfusa e non imbustata, si è confusa con spinaci e biete. I primi soprattutto, l’incidente pare infatti sia dovuto alla somiglianza della pianta con i comuni spinaci. Forse un “errore di qualche fruttivendolo locale”.

L'invito, rivolto agli abitanti di Bacoli, Monte di Procida, Monteruscello, Quarto e Pozzuoli, è quello di “evitare di mangiare spinaci e bietole comprate nei giorni scorsi”. Dopo il caso i carabinieri hanno ritirato a scopo precauzionale alcune partite di verdura da alcuni fruttivendoli e market locali.

I sintomi che accusano le persone intossicate sono allucinazioni e problemi gastrointestinali. La Asl Napoli 2 Nord ha allertato tutti i pronto soccorso del territorio per eventuali arrivi di altri intossicati.

