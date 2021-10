È stato trovato il corpo dell'uomo, di 67 anni, disperso ieri sera con la moglie a Scordia, centro della Piana di Catania colpito da un nubifragio.

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, il cadavere si trovava in un agrumeto distante dal luogo nel quale era la coppia era stata vista l'ultima volta, in contrada Ogliastro.

A fare scattare l'allarme era stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada.

Messo in salvo dai vigili del fuoco, l’uomo aveva detto loro di avere visto due persone a bordo di una Ford Fiesta che sarebbero scese dalla vettura e sarebbero state travolte dalla furia dell'acqua.

In paese, per le ricerche, ieri sera sono arrivati anche sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno operando insieme ai carabinieri e al personale della Protezione civile.

Ancora molti disagi nella zona anche questa mattina: a Catania, a causa dell'esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 "Ragusana" è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0,300 al chilometro 1.

Stesso provvedimento, per la presenza di fango e detriti in carreggiata, è stato adottato per la strada statale 385 "Di Palagonia" in entrambe le direzioni dal chilometro 25 al 29 all'altezza di Lentini (Siracusa), e la strada statale 120 "Dell'Etna e delle Madonie" dal chilometro 176 al 179, all'altezza di Bronte.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata