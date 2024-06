È morta a causa di un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna, all'età di 57 anni, Roberta Guaineri, ex assessora allo Sport del Comune di Milano nella prima giunta del sindaco Giuseppe Sala.

Guaineri, avvocato, era un'appassionata di sport che praticava in prima persona e ha seguito la corsa alla candidatura olimpica per ospitare i giochi invernali di Milano-Cortina del 2026, che poi la città si è aggiudicata. Dopo la tragica notizia il sindaco Beppe Sala l'ha ricordata sulle sue pagine social postando una foto di loro due insieme, proprio durante i festeggiamenti dopo aver vinto la candidatura ad ospitare i giochi invernali.

«Ho perso un'amica adorata - ha scritto il sindaco - che è stata Assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto – ha concluso Sala - che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità».

