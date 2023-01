Dramma della disperazione a Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara).

Una donna è stata stroncata da un malore poco dopo la morte del figlio, probabilmente non ha retto al dolore.

Poco prima della mezzanotte Matteo, camionista con la passione dei cavalli molto conosciuto e stimato in paese, è morto ad appena 45 anni per un malore improvviso. L’uomo si è sentito male mentre stava rincasando: era sulle scale di casa e ha fatto in tempo a chiamare la madre Franca, che lo stava aspettando.

La donna, 78 anni, ha allertato i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare l’uomo. Poche ore dopo il 118 è dovuto tornare nella stessa casa, chiamato da alcuni familiari della 78enne. Nulla da fare anche in questo caso: Maria, che aveva altri due figli, si era spenta nel sonno.

Commosso il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi: «È un lutto per tutta la comunità - ha detto -. Si tratta di una famiglia che è annoverata tra quelle storiche villafranchesi, persone per bene, anche la madre Franca era moto conosciuta. La notizia ha destato cordoglio e molta partecipazione emotiva. Un fatto davvero raro, una doppia perdita molto importante per Villafranca. La comunità abbraccia la famiglia, condividendo il dolore per questa tragedia. Il padre di Matteo era imprenditore e ci ha lasciato già diversi anni fa».

(Unioneonline/L)

