È stato arrestato per omicidio stradale l'autista del camion che questa mattina a Milano, tra via Scarampo e via Serra, ha travolto e ucciso una donna che stava attraversando la strada con i suoi due figli gemelli di un anno. I piccoli e la nonna che era con loro sono salvi. Il caso è seguito dal pm di turno Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima – una peruviana di 34 anni - stava attraversando a un incrocio con semaforo spingendo il passeggino con i figlioletti, quando il camion ha svoltato a destra travolgendola.

I piccoli si trovavano su un passeggino doppio che non è stato travolto dal mezzo pesante. I soccorritori del 118, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto fare niente per salvare la vita alla donna.

