Tragedia nel laboratorio di una panetteria artigianale a Torre Mondovì, nel Cuneese.

Due persone sono state trovate senza vita, probabilmente avvelenate da monossido di carbonio.

Sono madre d figlio, titolari della panetteria Manuello, l’unica del comune piemontese. A trovare i due corpi è stato un parente, che ha allertato il 118. Ma era già troppo tardi, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dei due.

La panetteria, come ogni domenica, era aperta al pubblico.

All’arrivo dei soccorsi il laboratorio era invaso dal fumo, per questo si ipotizza un’intossicazione da monossido.

Le due vittime sono Bruno Manuello, 47 anni, ed Ernesta Boglio, 80. La donna era su una sedia, l'uomo a terra. Il laboratorio era saturo di monossido carbonio, probabilmente sprigionato dal cattivo funzionamento di un forno a gas per la produzione del pane, ma la causa è ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco.

"Una tremenda tragedia per tutto il paese - commenta il sindaco di Torre Mondovì, Gianrenzo Taravello - Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Siamo profondamente addolorati per la morte dei due titolari. Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in queste momento terribile. Il monossido purtroppo

è un qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata