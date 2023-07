I corpi di una donna e di suo figlio sono stati trovati senza vita in una casa di Barletta. A fare la tragica scoperta è stato il marito e padre. Raffaella Angela Dimiccoli, 73 anni, e suo figlio Michele Caporusso, 53, erano morti da giorni nella villetta di via Belle Arti. Lui col volto ustionato forse da una sostanza caustica, lei riversa su un fianco, in stanze diverse.

Sarà l’autopsia a stabilire cosa sia accaduto.

Il capofamiglia è stato via per almeno cinque giorni, in campagna, con l’altro figlio. In tarda mattinata è tornato a casa e ha trovato la moglie morta, così come il figlio, che era muto.

«Non so cosa sia successo a mia sorella e a mio nipote», ha detto Savino Dimiccoli, fratello e zio delle vittime evidenziando che la 73enne aveva «bisogno di un aiuto nella gestione della casa» ma nessuno lo aveva mai fatto.

La cognata, Cristina Banescu, ha spiegato di aver saputo quanto successo dai social: «Non li sentivo da due anni. Lui - ha aggiunto riferendosi al marito della vittima - era sempre in campagna».

