Svolta sulle indagini per il caso delle due donne, madre e figlia, trovate morte tra venerdì e sabato della scorsa settimana a Lentini, in provincia di Siracusa.

Un 38enne lentinese è stato fermato dai carabinieri per omicidio e occultamento di cadavere.

Sull’arresto per il momento non si hanno ulteriori dettagli.

I due cadaveri erano stati rinvenuti in momenti diversi: prima quello di Lucia Marino, 56 anni, nella cucina di casa. Poi circa 24 ore dopo quello della madre Francesca Oliva, 89 anni: l’anziana era in un garage, occultata in una bara e avvolta in una pellicola di plastica.

Le due donne vivevano insieme a Lentini. Entrambi i cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono scattate le indagini dei carabinieri del Ris di Messina, alla ricerca di elementi e tracce organiche utili a ricostruire la vicenda.

