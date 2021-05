L’ordine per la Ocean Viking è quella di far sbarcare i 236 migranti tratti in salvo martedì dopo averli trovati su due gommoni al largo della Libia. E la nave della Ong europea Sos Méditerranée sta facendo rotta verso Augusta, nel Siracusano.

I soccorritori, che hanno comunque espresso il loro sollievo per la soluzione della vicenda, si dicono tuttavia amareggiati e addolorati per l'ennesima tragedia di cui sono stati testimoni nell'ultima settimana: un naufragio senza superstiti, un salvataggio simultaneo di due gommoni sovraccarichi, diverse intercettazioni della Guardia costiera libica.

Vari sopravvissuti che si trovano sulla Ocean Viking raccontano le violenze subite per mano dei trafficanti: viste le condizioni dei gommoni che apparivano in tutta la loro fragilità, si erano rifiutati di salire ma sono stati picchiati. Tra queste persone ci sono anche quattro fratelli e sorelle, bambini di 10, 11, 12 e 17 anni, che viaggiavano da soli e che sono stati percossi dai trafficanti.

