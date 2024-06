A poche settimane dall’avvio delle Olimpiadi, rischia di finire in tribunale la querelle esplosa tra Fedez e Marcell Jacobs.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, la Doom Entertainment, società co-fondata da Fedez e amministrata dalla madre, Annamaria Berrinzaghi, ha querelato il campione olimpionico, che potrebbe finire a processo per diffamazione aggravata.

La questione è esplosa nell’estate del 2021, quando Jacobs vinse la medaglia d’oro nei cento metri piani e con la staffetta azzurra 4 per 100. Era appunto la Doom all’epoca a gestire l’immagine di Jacobs.

Che però non era affatto contento del lavoro fatto da Fedez e compagni: il velocista decise perciò di rescindere il contratto e la Doom srl avviò una causa civile contro di lui. E quando Jacobs in un'intervista a La Stampa accusò apertamente la società di Fedez, la Doom lo querelò per diffamazione aggravata. «Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto», diceva Jacobs. «Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente».

La Procura di Brescia, scrive il quotidiano milanese, ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

