Un litigio tra vicini, uno dei tanti in questi anni, ma ieri sera l’alterco si è trasformato in tragedia. Rocco Sallicandro, 72 anni, ha ucciso con due colpi di pistola Francesco Spadone, 34 anni, nel cortile di un condominio di Milano, quartiere Barona.

La vittima aveva organizzato una grigliata insieme a un gruppo di amici ma Sallicandro, disturbato dagli schiamazzi e dal fumo, è uscito sul balcone e ha fatto le sue rimostranze. Non è stato ascoltato, quindi ha deciso di scendere in cortile con in mano una pistola 9x21, detenuta regolarmente, e ha esploso dei colpi in aria. Poi non è chiaro cosa sia accaduto. L’anziano è stato aggredito dagli amici di Spadone, e infatti ha riportato contusioni alla testa ed è finito in condizioni serie all’Humanitas di Rozzano. Il 34enne, invece, è stato colpito al petto ed è morto poco dopo il trasporto all’ospedale San Paolo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

