Un banale litigio degenerato in aggressione è costato il ricovero a un uomo di 77 anni, residente in provincia di Milano, che ora si trova in coma dopo una caduta innescata da un colpo ricevuto al volto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto fatta dai carabinieri che indagano sulla vicenda, l’anziano era in auto con la figlia – quest’ultima alla guida - su una strada di Tavernerio, vicino a Como, quando all’improvviso un cane ha attraversato la strada davanti alla vettura.

La donna ha quindi fermato l’auto e si è messa a discutere con il padrone dell’animale, un 17enne. I toni, però, si sono alzati e il 77enne è sceso dalla macchina per prendere le difese della figlia. A quel punto il giovane gli avrebbe sferrato un pugno o uno schiaffo, facendolo cadere e sbattere la testa, perdendo conoscenza.

Sul posto, dopo l’allarme, sono poi arrivati i soccorsi e i carabinieri. L’anziano è stato così trasportato d’urgenza in ospedale, mentre i militari si sono messi sulle tracce del 17enne che, invece, si è dato alla fuga.

(Unioneonline/l.f.)

