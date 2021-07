Tentato omicidio. E’ l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 30 anni, arrestato dalla Polizia dopo una furiosa lite con tre giovanissimi all’esterno di un locale di Pavia.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, di origine marocchina, si è presentato la notte scorsa all’entrata di un pub completamente ubriaco, al punto che gli è stato vietato l’ingresso.

Proprio davanti al locale ha anche avuto un battibecco con tre ragazzi, una 19enne, una 17enne e un 14enne. Non è chiaro cosa si siano detti i quattro, ma all’improvviso l’uomo è andato su tutte le furie, è salito in auto e si è diretto contro di loro, investendoli volontariamente e schiacciandoli contro un muro.

La più grave è la 19enne, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo della città lombarda; la 17enne ha invece riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita; ricoverato anche il 14enne, in codice giallo.

Dopo l’investimento, il 30enne ha cercato di fuggire, ma è stato fermato dagli altri clienti del locale, che hanno anche allertato ambulanze e Polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno poi preso in consegna l’uomo, che ora è in stato di arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

