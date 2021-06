Ha accostato in autostrada e costretto la moglie a scendere dall’auto, lasciandola in un’area di sosta in piena notte.

E' successo in Liguria, nei pressi di Brugnato (La Spezia). La coppia aveva appena imboccato l’autostrada, diretta a Salerno con il figlio.

I due hanno litigato e lui, ubriaco, l’ha lasciata in strada ed è fuggito con il figlio, che era in macchina con loro.

La donna ha allertato le forze dell’ordine: “Mio marito è ubriaco, è in fuga con nostro figlio e mi ha abbandonata in autostrada”, ha detto. Poi ha chiamato un taxi e si è fatta accompagnare alla stazione di La Spezia.

La polizia si è messa nel frattempo sulle tracce dell’uomo, rintracciato e fermato vicino al casello di Aulla (Massa Carrara).

