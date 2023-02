Una donna di 56 anni è stata colpita con una coltellata alla gola dal compagno 62enne a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

È accaduto tra via Testi e via Gorki per strada, nel parcheggio del centro commerciale Aumai.

La donna è stata trasportata al Niguarda, è in condizioni gravi. L’aggressore è stato fermato.

Indagano i carabinieri: da una prima ricostruzione i due potrebbero avere avuto una lite per questioni economiche.

(Unioneonline/D)

