Ha litigato con la compagna e le loro grida, prima dell’alba, hanno spinto un inquilino a chiamare la polizia. A Bologna, in via Saragozza, è arrivata una Volante che non si è occupata di dirimere la lite tra i due quanto piuttosto della droga che è stata recuperata nel loro appartamento. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, un 42enne sardo.

Gli agenti hanno trovato i due per strada ed entrambi hanno tentato di ridimensionare la questione, ma le forze dell’ordine sono entrate in casa dove era in corso una festa e dove sono state identificate altre persone.

Notato un tubo artigianale, uno dei poliziotti lo ha seguito scoprendo una serra con piante di marijuana per oltre un chilo. Nella camera del 42enne c’erano poi altri due etti di erba, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento insieme a 3.600 euro circa in contanti.

