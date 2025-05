Un ragazzo di 26 anni – Riccardo Claris - è stato ucciso a coltellate, la notte scorsa, a Bergamo.

L'omicidio nella zona dello stadio, in strada, pare al culmine di un litigio. Sul posto, in via Ghirardelli, poco dopo l'una il 118 ha inviato i mezzi di soccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La vittima sarebbe stata ferita con alcuni fendenti alla schiena da un altro ragazzo, un 19enne, che poi si sarebbe consegnato alle forze dell’ordine. Pare che quest'ultimo abbia agito per difendere il fratello durante una violenta aggressione che avrebbe coinvolto in tutto una decina di giovani.

Secondo una prima ricostruzione, due gruppi di tifosi, uno dell'Atalanta, di cui faceva parte la vittima, e uno dell'Inter di cui faceva parte il diciannovenne hanno avuto una discussione animata in un bar in Borgo Santa Caterina. Lo scontro è poi proseguito, il 26enne è stato ucciso vicino all'ingresso di casa. A poca distanza dal corpo sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato.

