Tragedia a Torino: un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 in strada, in via Monterosa nel quartiere Barriera di Milano: la periferia Nord della città.

Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, ma l'aggressore si era già dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118: per il giovane, raggiunto da un unico fendente, non c'era più nulla da fare. Gli agenti della Squadra Mobile hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata