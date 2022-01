Sono 149.512 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 180.426. Le vittime sono invece 248, mentre ieri erano state 308.

Con i dati di oggi viene superato il tetto dei 2,5 milioni di italiani attualmente positivi al virus.

Con 927.846 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.217.830), il tasso di positività è al 16,1%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri.

Negli ospedali. Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più rispetto al dato di ieri con 128 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 18.719, 349 in più rispetto a ieri.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.548.857 gli attualmente positivi in Italia, con un incremento nelle ultime 24 ore di 78.010. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 8.706.915 mentre i morti sono 141.104. I dimessi e i guariti sono invece 6.016.954, con un incremento di 79.207 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata