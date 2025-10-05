L’idea della Lega dopo i cortei pro Pal: «Chi li organizza versi una caparra per risarcire i danni»Il sottosegretario all’Interno Molteni: «Stiamo lavorando a una legge che proporremo agli alleati»
Una sorta di caparra che gli organizzatori delle manifestazioni dovrebbero versare, per garantire il risarcimento di eventuali danni.
Ne aveva parlato Matteo Salvini qualche giorno fa, dopo i cortei degli ultimi giorni la proposta è stata rilanciata dal sottosegretario all’Interno, il leghista Nicola Molteni.
«È una vergogna inaccettabile 126 agenti delle forze dell'ordine feriti. A loro va tutta la nostra solidarietà, sono l'orgoglio nazionale. Dopo tre giorni di guerriglia urbana, nonostante il loro lavoro straordinario, è arrivato il momento di prendere provvedimenti», tuona Molteni. Che poi spiega: «Stiamo lavorando come Lega ad una proposta di legge, che presenteremo agli alleati di governo, che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti».
«Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non è il diritto a devastare o ad aggredire operatori delle forze di polizia», incalza il sottosegretario, ribadendo che la proposta del Carroccio «non limita il diritto a manifestare ma, in determinati casi, a valutare di introdurre una garanzia finanziaria che possa essere applicata ai promotori per coprire eventuale danni. Per le devastazioni ora non risponde nessuno».
(Unioneonline)