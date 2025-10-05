Una sorta di caparra che gli organizzatori delle manifestazioni dovrebbero versare, per garantire il risarcimento di eventuali danni.

Ne aveva parlato Matteo Salvini qualche giorno fa, dopo i cortei degli ultimi giorni la proposta è stata rilanciata dal sottosegretario all’Interno, il leghista Nicola Molteni.

«È una vergogna inaccettabile 126 agenti delle forze dell'ordine feriti. A loro va tutta la nostra solidarietà, sono l'orgoglio nazionale. Dopo tre giorni di guerriglia urbana, nonostante il loro lavoro straordinario, è arrivato il momento di prendere provvedimenti», tuona Molteni. Che poi spiega: «Stiamo lavorando come Lega ad una proposta di legge, che presenteremo agli alleati di governo, che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti».

«Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non è il diritto a devastare o ad aggredire operatori delle forze di polizia», incalza il sottosegretario, ribadendo che la proposta del Carroccio «non limita il diritto a manifestare ma, in determinati casi, a valutare di introdurre una garanzia finanziaria che possa essere applicata ai promotori per coprire eventuale danni. Per le devastazioni ora non risponde nessuno».

(Unioneonline)

