Letture, canti e servizio durante la messa vietati ai parrocchiani che non si vaccinano contro il Covid.

La “scomunica” ai fedeli No Vax arriva da don Massimiliano Moretti, parroco di santa Zita a Genova e cappellano del lavoro. Una presa di posizione fondata sulla possibilità di diffondere il contagio attraverso i microfoni usati durante le funzioni.

"Nel rispetto della salute di tutti chiedo che fin da adesso coloro che non sono vaccinati evitino di fare i lettori nelle messe o di cantare e pregare usando i microfoni”, ha detto il sacerdote, in un’intervista alla stampa ligure.

“Ognuno è libero di fare quel che vuole ma la parrocchia ha il dovere di stabilire delle regole per tutelare la salute di tutti", ha aggiunto.

E ancora: "Se fosse per me tutti dovrebbero vaccinarsi per rispetto degli altri. Il vaccino non è un atto di egoismo ma di altruismo, un modo per salvaguardare la salute di chi ci sta intorno. Detto questo, non posso che rispettare le leggi e non imporre divieti assoluti, ma posso certamente evitare che comportamenti sbagliati di chi non vuole vaccinarsi mettano a rischio gli altri".

