Non si può dire che non si sia fatto notare. È sbarcato questa sera al molo turistico della Marina di Casamicciola, nell'isola d'Ischia, Hamad Bin Khalifa Al Thani ex emiro del Qatar e padre dell'attuale emiro qatariota Tamīm bin Ḥamad Al Thani. E lo ha fatto a bordo della “Um Alhoul”, una nave da diporto di 72 metri di lunghezza, scortata da una mini-flotta di altri 6 yacht.

Poi, dopo l’approdo, Al Thani e il suo seguito sono saliti a bordo di quattro auto e otto taxi a noleggio, per raggiungere la residenza di lusso prenotata per il soggiorno ischitano.

La notizia dell’arrivo di un “pezzo grosso” circolava da ore sull’isola, dove sono stati dispiegati numerosi uomini delle forze dell’ordine, posti a presidio dei vari accessi alla banchina degli yacht di Casamicciola.

Il soggiorno a Ischia dell’ex emiro del Qatar dovrebbe comunque durare solo un giorno: Al Thani e il suo nutrito seguito ripartiranno presto verso altri lidi vacanzieri.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata