È stata trovata morta con un coltello nella schiena in una casa a Legnano nel Milanese. La vittima è una donna romena di 35 anni.

L'assassino sarebbe in fuga. A fare la tragica scoperta oggi, attorno alle 14.20, è stata una vicina di casa che ha visto la porta di casa aperta e si è affacciata per vedere se ci fosse qualcuno. La donna ha subito allertato i carabinieri che, giunti in via Stelvio, stanno effettuando i rilievi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

