Niente quarantena per i vaccinati e green pass rafforzato per tutti i lavoratori. Sono le richieste delle Regioni al governo in vista di una probabile modifica delle norme sulla quarantena per i contatti dei positivi (che al momento è di sette giorni per i vaccinati e dieci per i non vaccinati, con tampone negativo al termine del periodo).

I governatori chiedono che “tutti i contatti stretti non vaccinati” continuino a fare la quarantena come oggi. E che per i vaccinati con terza dose, o con seconda da meno di quattro mesi, la quarantena sia azzerata. Per questi ultimi, in sostanza, bisognerebbe passare dalla quarantena all’auto-sorveglianza, rivolgendosi al medico solo in caso di comparsa di sintomi.

Così le Regioni cercano di alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, ormai saltato in tutta Italia, e di evitare di bloccare un intero Paese con milioni di persone asintomatiche in quarantena. Per superare il caos tamponi, inoltre, si chiede – sempre per i vaccinati con tre dosi o con seconda dose da meno di quattro mesi – di effettuare i test solo nel caso di comparsa di sintomi.

Viene inoltre sollecitato il green pass rafforzato per tutti i lavoratori per affrontare l’ondata Omicron. "Al Governo chiederemo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Questa richiesta sarà oggetto di un incontro oggi con l'Esecutivo", fanno sapere i governatori.

I governatori si sono riuniti questa mattina e hanno inviato un documento con le loro richieste al Cts. Si attende ora il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico, la cui riunione è da poco terminata. Alle 16.30 la cabina di regia e poi, probabilmente, un Consiglio dei ministri che non è ancora stato convocato.

