La durata del Green pass a partire dal primo febbraio verrà ridotta da nove a sei mesi. Le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (solo per vaccinati e guariti) nel settore della ristorazione al chiuso anche al banco.

Si valuta anche l’estensione del super green pass a piscine, palestre, centri termali e benessere, sale da bingo.

Sono queste alcune delle decisioni che, a quanto si apprende da fonti di governo, ha preso la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi per varare le nuove misure finalizzate ad arginare l’aumento dei contagi e la variante Omicron. Tutte scelte che vanno poi confermate in Consiglio dei ministri. E’ stata convocata per le 15 una nuova cabina di regia per discutere le misure.

Verrà inoltre introdotto l’obbligo di mascherina Ffp2 in cinema, teatri, mezzi di trasporto anche del trasporto pubblico locale ed eventi sportivi. Contestualmente, il governo sta valutando di introdurre prezzi calmierati anche per i suddetti dispositivi di protezione. Scatta inoltre il divieto, in cinema, teatri e per eventi sportivi al chiuso, di consumare cibi e bevande.

Niente feste in piazza l’ultimo dell’anno: sono vietati fino al 31 gennaio eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto, una decisione presa per uniformare le misure in tutta Italia dopo che diverse Regioni e comuni si erano già mossi in questa direzione. Per poter partecipare invece ad una festa in un locale o per andare in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del vaccino, mentre i vaccinati con due dosi dovranno presentare l’esito negativo di un tampone.

Non ci saranno invece raccomandazioni sul numero massimo di persone da invitare a casa a Natale o a Capodanno.

Sul fronte vaccini il governo valuta l’introduzione dell’obbligo per tutto il personale della Pubblica amministrazione, ma una decisione sul punto sarà presa solo dopo il confronto con le Regioni.

Si va inoltre verso l’anticipo della terza dose di richiamo: non più dopo 5 ma dopo 4 mesi, su questo arriverà un’apposita ordinanza del ministero della Salute ma si attendono gli approfondimenti e il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

(Unioneonline/L)

La curva dei contagi si impenna: +43% in sette giorni in Sardegna

Nuova mappa europea del rischio: “Italia in rosso, ma la Sardegna resta gialla”

© Riproduzione riservata