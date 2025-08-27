Ha legato il suo cane, lo ha insaponato con la schiuma attiva e infine lo ha risciacquato con una lancia ad alta pressione. È successo in un autolavaggio di Biella. L’uomo, un 57enne, è stato identificato e denunciato dai carabinieri forestali, che hanno collaborato con il personale del Norm.

La scena è stata ripresa dalle telecamere, e le immagini hanno reso più semplice risalire all’autore del gesto. Nel video si vede il padrone legare il cane, insaponarlo con la schiuma attiva e risciacquarlo con la lancia ad alta pressione.

Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto a controllo sanitario e, fortunatamente, è risultato in buone condizioni di salute.

