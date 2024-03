Sono serrate le indagini a L’Aquila dopo il ritrovamento, in centro storico, del corpo senza vita di un 60enne sardo. Sarebbe rimasto coinvolto in una lite finita poi in tragedia.

Teodoro Ullasci, nato nel 1964, sarebbe stato aggredito da alcune persone ieri pomeriggio. Quando sul posto, in via Fortebraccio, sono arrivati i soccorritori hanno tentato una disperata rianimazione, ma tutto è stato inutile.

Da una prima ispezione effettuata dal medico legale, non sembra siano emerse lesioni provocate da armi da fuoco o da taglio. Il 60enne sardo potrebbe aver battuto la testa a terra o essere stato ucciso da un malore durante una rissa.

La polizia sta seguendo le indagini, senza escludere alcuna pista. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

