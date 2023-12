«Vado in missione in Africa». Era stato questo l’annuncio che un sacerdote originario di Eboli e parroco in una chiesa del Salernitano aveva fatto ai fedeli. E soprattutto gli anziani avevano provato grande orgoglio per questo giovane religioso che aveva scelto di raggiungere un villaggio sperduto per portare la parola di Dio.

Ma la verità è venuta a galla in pochi giorni.

Il prete si è innamorato di una donna e con lei è scappato. Le attività parrocchiali sono state sospese.

La comunità, ora, non parla d’altro. Qualcuno dice di aver sospettato l’esistenza di quella relazione già da un po’, altri sono rimasti totalmente sorpresi.

La Curia, che pare abbia ascoltato alcune persone che avrebbero notato atteggiamenti confidenziali fra il sacerdote e la donna, è corsa ai ripari, anche perché questo è il periodo natalizio in cui sono molte le celebrazioni da seguire, e ha inviato un sostituto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata