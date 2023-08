Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa: quasi 300 le persone approdate durante la notte e dopo che le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno soccorso 4 carrette.

Una situazione non più sostenibile, con l’hotspot ormai al collasso, e per cui la Prefettura di Agrigento ha disposto già in giornata il trasferimento di oltre mille migranti, dei quasi 180 saranno indirizzati con un volo Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) in Sardegna, a Cagliari.

La Prefettura, d'intesa con il Viminale, ha pianificato ulteriori trasferimenti per Veneto (circa 200), Toscana (circa 100), Piemonte (45), Calabria (60) e Abruzzo (80), 10 invece i migranti che verranno accolti ad Agrigento.

