Avrebbe dovuto essere un'altra serena notte in famiglia, appena trascorso Santo Stefano, dopo i festeggiamenti di Natale passati con il figlio e il nipotino ma, a causa di un incidente domestico, il riposo notturno si è trasformato in una tragedia per una donna di 64 anni.

L'albero di Natale, infatti, caduto sul divano dopo aver preso fuoco per un corto circuito delle luci, ha provocato un incendio che ha devastato il suo appartamento di Milano mentre lei è stata ricoverata in ospedale.

Gli altri condomini, 25 persone, sono state evacuati, per fortuna tutti illesi, così come i parenti della donna che si trovavano nell'abitazione.

I vigili del fuoco che sono intervenuti, in una palazzina in viale Piceno, nella zona Est del capoluogo lombardo, non hanno dubbi: le fiamme sarebbero scaturite dal divano, propagandosi poi velocemente a tendaggi e mobilio, dopo la caduta dell'albero di Natale in fiamme per un cortocircuito delle luminarie natalizie che lo addobbavano.

A soccorrere per primi gli abitanti sono stati gli agenti di una Volante che rientravano in sede dopo il turno di servizio. Dopo aver visto le fiamme, tra il terzo e il quarto piano, i poliziotti hanno soccorso la donna, con i segni delle ustioni al volto e sul corpo, già scesa per strada, e fatto evacuare le 25 persone ancora presenti nello stabile, che poi sono state alloggiate altrove.

Sul posto la Protezione civile, che ha organizzato l'ospitalità in albergo per quattro persone, mentre le altre si sono recate da parenti.

La donna è stata trasportata in codice rosso per ustioni di secondo grado a volto e tronco, prima al Policlinico, e poi al centro Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda.

La 64enne si trovava in casa col figlio, un 33enne giunto da Londra con il bambino di 8 anni (entrambi illesi) per le festività, e quando si è accorta del fumo si sarebbe ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme. Padre e figlio, invece, pare siano riusciti a rifugiarsi sul balcone, da dove sono stati tratti in salvo. L'appartamento è andato completamente distrutto.

Non è la prima volta che le luminarie natalizie provocano indicenti domestici e i vigili del fuoco raccomandano ancora una volta di spegnerle prima di recarsi a dormire. "Molto spesso infatti le luminarie che compriamo non sono a norma con i regolamenti di sicurezza elettrica - spiega un pompiere - e espongono gli incauti acquirenti, che magari hanno scelto in base al prezzo più basso, al rischio di corti circuito".

(Unioneonline/v.l.)

