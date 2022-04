Un grosso incendio è divampato questa mattina nella villa del presentatore russo Vladimir Solovyev, sostenitore di Putin, a Menaggio sul Lago di Como.

La villa era già sequestrata dal governo italiano nell'ambito delle sanzioni economiche agli oligarchi.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto doloso. Per appiccare il fuoco, già spento dai vigili del fuoco, sarebbero stati utilizzati pneumatici.

I carabinieri stanno vagliando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Vladimir Solovyev è proprietario anche di tre ville in Sardegna, ad Arzachena. Giornalista, scrittore e presentatore televisivo, nato a Mosca e padre di tre figli, è considerato uno dei principali propagandisti di Putin.

Nelle scorse settimane si è fatto notare anche in occidente, quando alcuni siti hanno ripreso il suo sfogo in diretta tv sulle sanzioni imposte dall'Europa, facendo proprio riferimento al timore di vedere bloccato l'accesso alle sue proprietà in Italia.

