Cercava di bloccare un ladro che gli aveva appena rubato parte dell’incasso di ieri, ma quella rincorsa gli è costata la vita.

Così, a causa di un malore, molto probabilmente un infarto, è morto questa mattina a Roma un edicolante di 64 anni.

E’ successo verso le 8 in via Portuense. Mentre l’uomo sistemava riviste e quotidiani uno sconosciuto si è intrufolato nel gabbiotto: prima lo ha minacciato, poi è riuscito ad aprire la cassa e a portar via alcune banconote, dandosi alla fuga a piedi.

L’edicolante a quel punto ha urlato e deciso di inseguirlo, dopo alcuni metri è intervenuto anche un benzinaio che è riuscito a bloccare il ladro e recuperare il denaro dopo una breve colluttazione. Ma il malvivente si è divincolato ed è nuovamente fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Il 64enne a quel punto è tornato nel gabbiotto ma dopo poco tempo, colto probabilmente da un arresto cardiaco fulminante, si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

I carabinieri, che hanno ascoltato una serie di testimoni, hanno da subito attivato le ricerche del rapinatore. "Era una persona conosciuta e rispettata nel quartiere - ha commentato il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi a proposito dell’edicolante -, questa tragedia ci lascia tutti sgomenti. Mi sono recato sul posto per portare le condoglianze della nostra comunità a chi lavorava con lui e alla sua famiglia. Oggi è una giornata di lutto".

