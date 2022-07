Il numero dei dispersi nella tragedia della Marmolada si aggirerebbe intorno ai 20, qualcuno in più dei 16 comunicati nelle utlime ore, mentre quattro delle sei vittime sono state identificate. Sono tre italiani e un uomo di nazionalità ceca. Ancora senza nome un uomo e una donna. Otto i feriti. Sedici sono le auto rimaste parcheggiate all’ingresso dei sentieri, potrebbero appartenere a chi ha perso la vita o a chi è disperso, o ancora a qualcuno che in realtà non è rimasto coinvolto.

Tra le persone che non sono state individuate ci sono sicuramente italiani, tedeschi, cechi e probabilmente romeni.

Il Soccorso alpino ha istituito un numero apposito esclusivamente per segnalare gli eventuali dispersi, a disposizione di chi intende comunicare il mancato rientro di amici e familiari dalla zona del crollo: 0461/495272.

I corpi recuperati finora sono martoriati, elemento che rende difficile il riconoscimento e anche la quantificazione esatta dei decessi. Oggi verranno svolti accertamenti attraverso il Dna, incrociando i dati genetici dei resti ritrovati con quelli di familiari e parenti che via via in queste ore si stanno mettendo in contatto con i soccorritori.

Della tragedia si sa al momento che la massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio è scesa a una velocità di 300 chilometri l'ora. Una parte consistente del ghiacciaio è ancora attaccata alla montagna: si tratta di un fronte di ghiaccio di 200 metri con un'altezza di 60 metri e una profondità di 80 metri.

Se si volesse fare un termine di paragone, hanno detto gli esperti, si tratta dell'equivalente di due campi di calcio colmi di ghiaccio. Il tutto esposto a 45 gradi di pendenza.

Il materiale che si è staccato è invece esteso su un fronte di due chilometri sulla via normale a un'altezza di circa 2.800 metri: e questo significa, appunto, che la massa di materiale staccatosi ha percorso almeno 500 metri con una velocità stimata dai tecnici pari a 300 km l'ora.

