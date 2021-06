Il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era ricoverato nel reparto Isola di margherita. Accompagnato dalla zia, è tornato a casa a Pavia.

Le sue condizioni di salute sono migliorate ma proseguirà un percorso terapeutico psicologico e in futuro le visite di controllo.

Ieri la Procura di Verbania ha notifico l’avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili ai tre indagati per l’incidente alla funivia in merito alla cabina precipitata e all’impianto in generale.

Inoltre il Csm dovrà valutare sulla correttezza della decisione con la quale il presidente del tribunale di Verbania, Luigi Montefusco, ha sostituito in corso d'opera il giudice Donatella Banci Buonamici che si stava occupando dell'inchiesta e aveva disposto la scarcerazione di due dei tre indagati.

(Unioneonline/s.s.)

