Quello di Daniele Potenzoni è uno dei tanti misteri italiani. Nel 2015, mentre andava insieme a un gruppo organizzato appartenente a un centro diurno per disabili all’udienza del Papa, è svanito nel nulla. Le ultime sue tracce si perdono nella metropolitana romana, poi il nulla. Le segnalazioni ci sono state, sempre verificate, ma non hanno portato al ritrovamento. La sua famiglia, che vive a Pantigliate, nel Milanese, non si è mai arresa e lancia costantemente appelli per ritrovare Daniele, 36 anni all’epoca della scomparsa, affetto da un disturbo mentale emerso quando era un 17enne. Tante anche le partecipazioni a vari programmi tra i quali “Chi l’ha visto?” che da subito ha seguito il caso.

Ora c’è una nuova traccia, un autotrasportatore ha realizzato un video lungo la strada tra Anzio e Aprilia che ritrae un uomo che somiglia a Daniele e che ha visto diverse volte. Franco Potenzoni ha guardato attentamente quelle immagini e ha notato molti elementi che riportano proprio a suo figlio. Lo sconosciuto cammina sul ciglio della carreggiata, ha una stempiatura simile a quella dello scomparso, compatibilmente anche col tempo trascorso, il naso sembra lo stesso e poi ha i pantaloni arrotolati molto sopra le scarpe, cosa che anche Daniele faceva.

Per il momento non è stato possibile verificare l’identità di quell’uomo ma come in tutti questi anni le persone che cercano Daniele sono centinaia e non si daranno per vinte.

