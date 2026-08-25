Un assistente ai bagnanti e un turista sono morti oggi in mare nel corso di un tentativo di salvataggio.

È successo a Andora, nel savonese, poco prima delle 12. Un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna poi è tornato in mare per soccorrere il marito ma il soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva: entrambi sono annegati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata