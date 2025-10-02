l’annuncio
02 ottobre 2025 alle 16:48
La Rai licenzia Enrico Varriale: «Condannato per lesioni e stalking»Viale Mazzini: «Risolto per giusta causa il rapporto di lavoro con il giornalista»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale». Lo comunica una nota di Viale Mazzini.
«L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per "giusta causa" - viene spiegato - in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking» ai danni di una donna.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata