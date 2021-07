"Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia".

A un anno dall'incidente ad Alex Zanardi la moglie Daniela Manni parla delle condizioni di suo marito.

"Alex è essenzialmente stabile. Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici", ha aggiunto.

Il 20 giugno 2020 il campione paralimpico è finito contro un camion con la sua handbike, di cui aveva perso il controllo in una curva, durante la staffetta "Obiettivo Tricolore" a Pienza, in provincia di Siena.

Nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente si attende la decisione del Gip: i legali della famiglia del pilota si sono opposti all'archiviazione per il camionista, unico indagato.

(Unioneonline/F)

