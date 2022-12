Orrore a Roma.

Tre donne sono state ammazzate a colpi di pistola, nel gazebo esterno di un bar, nel corso della riunione di un consorzio di condomini. Ci sono anche quattro feriti.

Ad aprire il fuoco un uomo di 57 anni, Claudio Campiti: "È entrato nella sala, ha chiuso la porta, ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare", ha raccontato una testimone. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona Colle Salario.

L'uomo è stato arrestato: a spingerlo a premere il grilletto vecchie ruggini condominiali per la gestione del Consorzio Valleverde, una organizzazione che gestisce villette nella zona del lago di Turano, utilizzate come seconde case dai consorziati. In passato c'erano state denunce incrociate tra Campiti – che su un blog raccontava del suo rapporto conflittuale con la struttura – e il Consorzio.

«Era un consorziato conosciuto da tutti che non voleva pagare le spese di gestione», raccontano testimoni, e in passato aveva fatto minacce verbali. Stamattina «ha sparato contro il consiglio di amministrazione del consorzio» ma «l'arma si è inceppata ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta».

«Ho provato a saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso - le parole di un uomo presente sulla scena -. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage, aveva 2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazza accanto a me che è stata colpita ed è morta».

Campiti a quanto pare aveva chiesto il porto d'armi ma gli era stato negato. Il no era arrivato grazie alle informazioni fornite dai Carabinieri del luogo dove viveva, in provincia di Rieti, che avevano riferito delle liti in atto con il Consorzio. Per questo avrebbe preso la pistola da un poligono di tiro senza mai restituirla.

«Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città – ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie".

