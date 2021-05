Grave incidente questo pomeriggio a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Coinvolto un bambino. Il piccolo è precipitato in una bocca di lupo profonda sette metri.

La bocca di lupo era stata lasciate scoperta, per cause da accertare, in una piazza del centro della cittadina.

Il bimbo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Trviso, dove versa in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri, al lavoro per chiarire il motivo per cui non ci fosse la grata a coprire la bocca di lupo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata