"Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa. Io mi voglio levare da questo ginepraio".

Sono le parole con cui Vanessa Ferrero, figlia dell’imprenditore romano nonché presidente (dimissionario) della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, descriveva suo padre, in un dialogo intercettato dagli inquirenti.

Vanessa Ferrero, anch’ella finita ai domiciliari nell’inchiesta della Procura di Paola che ha messo sotto la lente quattro crac di altrettante società riconducibili a Ferrero, aggiunge anche, in un altro passaggio della conversazione ascoltata dagli investigatori: "Invece di dire 'amore scusa che ti ho messo in questa situazione di merda, a pagà la galera, quando i problemi sono miei non tuoi, perdonami figlia diletta', così dovrebbe comportarsi. Io non c'ho manco i soldi per la spesa".

Da quanto trapela nell'inchiesta è indagata anche la ex moglie di Ferrero, Laura Sini. Per la donna, per la quale i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari, il gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa.

Sini sarebbe coinvolta nelle indagini nella sua qualità di componente del cda della società Ellemme – fino al dicembre 2010 – e le sarebbe stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

(Unioneonline/l.f.)

