Volere è potere. Vale per gli uomini ma, anche, per i cani.

In questa immagine, una femmina di cane cieca ha trovato nel suo compagno di vita una guida sicura che l'aiuta a superare la sua grave disabilità. La cagnolina, ormai piuttosto anziana, si appoggia a lui per qualsiasi cosa e il compagno non ne sembra affatto dispiaciuto.

È un evento eccezionale perché la legge della natura non implica l'aiuto a un animale disabile che, di solito, si emargina dal branco per morire. In questo caso no. Sarà contro natura, ma è bellissimo.

