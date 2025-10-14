Precipita da 4 metri nel cantiere, operaio muore nel CataneseLa vittima è un 57enne: trasportato in ospedale è morto per le gravi ferite riportate
È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania l'operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania.
L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino.
Soccorso dal 118, il 57enne è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Cannizzaro dove è arrivato, in coma, con fratture multiple e un grave trauma cranico.
Preso in carico al Trauma center è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto nella notte senza avere ripreso conoscenza. Indagano i carabinieri.
(Unioneonline)