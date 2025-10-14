Crollo del ponte Morandi, la procura di Genova chiede 18 anni e 6 mesi per l’ex Ad CastellucciLa richiesta è arrivata nel corso della requisitoria in aula iniziata a giugno
La procura di Genova ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci.
La richiesta arriva dai due pm, Walter Cotugno e Marco Airoldi, per il crollo del ponte Morandi, che è avvenuto il 14 agosto del 2018, causando 43 vittime.
Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex manager ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino.
(Unioneonline)