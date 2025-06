Si sono detti “sì” e scambiati le fedi nuziali Jeff Bezos e Lauren Sánchez, dalla tarda serata di ieri ufficialmente marito e moglie, con una cerimonia nella Fondazione Cini dell'Isola di San Giorgio a Venezia, blindata e inaccessibile alla stampa e ai fotografi.

Della cerimonia delle nozze si sa per ora poco, se non che a dare il via ai festeggiamenti è stato Matteo Bocelli (figlio di Andrea) che ha cantato “Can't help falling in love”. Fuori delle mura della Fondazione Cini, e in laguna, le barche con i fotografi e gli operatori in attesa di una foto opportunity. Le indiscrezioni della vigilia parlavano di un finale con i fuochi artificiali, che però non si sono visti.

Prima dell'arrivo alla Cini, il Canal Grande si era trasformato in una sorta di “serata degli Oscar" sull'acqua, con intasamento di motoscafi e mezzi della sicurezza, per scortare alle nozze i vari DiCaprio, Orlando Bloom, la famiglia Kardashian, con Kirk, Kim e Khloè. Tra i meno friendly sicuramente Leonardo DiCaprio, che ha tenuto sempre il berretto calcato sulla testa per impedire di farsi fotografare.

In questi giorni, con Venezia blindata, in tanti hanno contestato il fondatore di Amazon. Per il pomeriggio di oggi è previsto un corteo degli attivisti “No Bezos”, che dovrebbe raggiungere il ponte di Rialto.

(Unioneonline)

