Il partenariato fra Italia e Turchia ha un nuovo obiettivo: 40 miliardi di dollari (35 miliardi di euro) di interscambio commerciale nel medio periodo. È il principale traguardo fissato dal quarto vertice intergovernativo, in cui Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan hanno rilanciato l'asse fra i due Paesi, con posizioni allineate sulla difesa dell'integrità dell'Ucraina, per la spinta a una soluzione della crisi a Gaza, e a rafforzare l'autonomia industriale europea e mediterranea.

E nella dichiarazione finale c'è anche un capitolo, più delicato diplomaticamente, in cui Roma e Ankara si dicono "impegnate a sostenere i tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite, ovvero pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani". Sullo sfondo c'è anche il caso dell'arresto per corruzione del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, principale oppositore di Erdogan in vista delle prossime presidenziali. Una vicenda che le opposizioni in Italia hanno chiesto a più voci alla premier di sollevare. E su cui, soprattutto, Bruxelles ha espresso segnali di preoccupazione e che certo non aiuta a sbloccare i negoziati di adesione all'Ue ormai congelati dal 2018.

Sviluppare le relazioni fra Turchia e Ue è uno degli impegni stretti a Villa Pamphilj, dove Erdogan, ringraziando la padrona di casa per il suo "approccio coraggioso", si è detto certo che Roma riconosca il "contributo" della Turchia "alla sicurezza dell'Europa e del Mediterraneo", e che "continuerà" a sostenere il processo di adesione all'Unione europea". Nonché a sostenere "l'aggiornamento" delle regole doganali Ue che "ostacolano" gli imprenditori turchi.

Il vertice conferma l'intenzione della Turchia di trovare spazio nei piani per la sicurezza europea, tanto che c'è la convinzione condivisa sulla "importanza del più ampio coinvolgimento possibile degli alleati non Ue negli sforzi di difesa dell'Ue". Non a caso, è in materia di Difesa, uno dei principali accordi commerciali esibiti, assieme a 9 memorandum di intesa fra i due governi, dallo spazio alle infrastrutture. Ossia quello recente fra Leonardo e BayKar, per una joint venture per i droni. Beko sostiene le esportazioni delle filiere italiane, inclusa la fornitura di macchinari industriali. E fra i memorandum di intesa, anche quelli di Sace con Limak Group e Yapi Merkezi, per progetti infrastrutturali in Turchia e Africa. Dall'accordo fra Sparkle e Turkcell, dice Meloni, nascerà "una dorsale digitale all'avanguardia lunga circa 4mila chilometri che attraverserà il Mediterraneo e migliorerà la connettività tra Europa, Medio Oriente e Asia".

Si rafforza anche la collaborazione energetica, non solo sull'approvvigionamento di gas naturale via Tap ma anche su rinnovabili e idrogeno.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata