A Ischia torna a splendere il sole, che illumina però un’isola devastata dall'ondata di fango e detriti che si è abbattuta a Casamicciola.

Questa mattina è stato trovato un altro cadavere: è di Michele Monti, 15 anni, il fratello di Francesco e Maria Teresa, di 11 e 6 anni, i cui corpi erano stati ritrovati ieri. Si cercano ancora i loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna.

Ieri sono stati recuperati anche un'intera famiglia - Maurizio Scotto di Minico, la moglie Giovanna Mazzella e il figlio della coppia GiovanGiuseppe di appena 22 giorni – e una donna di nazionalità bulgara, Nikolina Gancheva Blangova di 58 anni. Si vanno ad aggiungere all'unica vittima identificata sabato, Eleonora Sirabella, 31 anni, per un totale di otto morti accertati. Continuano le ricerche del compagno Salvatore Impagliazzo.

Per i circa 230 sfollati è stata trovata una sistemazione tra strutture alberghiere o in casa di parenti. I feriti dovrebbero essere cinque mentre le abitazioni colpite passano da quindici a una trentina.

Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito in seduta straordinaria, ha dichiarato lo stato di emergenza - durata un anno - e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro, oltre alla proroga delle scadenze di contributi e tasse che scatterà per residenti e imprenditori fino a dicembre. Il Governo ha nominato anche un commissario: è Simonetta Calcaterra.

Non si può dimenticare quello che è successo e per questo il ministro per il Sud Nello Musumeci ha ricordato la necessità di adottare un piano di prevenzione per le isole minori. Sull'isola - con il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio - è arrivato anche il governatore campano Vincenzo De Luca: «Dobbiamo demolire - ha detto - una serie di costruzioni abusive, quelle costruite sui greti dei fiumi, su aree geologicamente inappropriate, in zone di vincolo ambientale assoluto, quelle costruite dalla camorra».

La Procura di Napoli intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti: l’ipotesi di reato è disastro colposo.

(Unioneonline/D)

