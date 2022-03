Potrebbe essere il primo maggio la data in cui scatterà lo stop a qualunque tipo di green pass per accedere ai luoghi al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle altre attività.

Questa, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, l’ipotesi allo studio del governo che verrà discussa la prossima settimana in Consiglio dei ministri.

Sempre la prossima settimana è prevista una cabina di regia per approfondire la road map dell’allentamento delle misure restrittive, poi a stretto giro di posta arriverà il decreto.

Dal primo aprile stop al green pass per tutti i luoghi all’aperto. Negli hotel non servirà più il super green pass, dovrebbe essere mantenuto il green pass base ma non è esclusa l’ipotesi di abolire già da aprile qualunque tipo di certificazione per accedere agli alberghi. Sempre dal primo aprile è al vaglio l'ipotesi di consentire l’accesso ai mezzi di trasporto con il green pass base.

