E’ “giustizia” la parola più ripetuta dai familiari e gli amici di Chiara Gualzetti, la ragazza di nemmeno 16 anni uccisa da un coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna.

Ieri sera nel piccolo Comune si è svolta una fiaccolata per ricordare la giovane, attirata dal giovane killer in una trappola e poi uccisa a coltellate e lasciata senza vita in un cespuglio.

"Io mi affido alla giustizia, io ho fede nella giustizia, io voglio giustizia per mia figlia", ha detto Giusi, la madre di Chiara, alle centinaia persone commosse che hanno partecipato alla cerimonia in ricordo dell’adolescente. "Io e mio marito vi ringraziamo tutti per questo abbraccio che ci avete dato, per la forza che ci date. Io non ho mai parlato con nessuno perché se ne avessi parlato la scomparsa di Chiara diventava vera. Preferivo arrabbiarmi con tutti. E invece dobbiamo accettarlo. Voi ci state dando la forza per farlo. Vi ringrazio tutti quanti", ha aggiunto la donna.

"Io - ha aggiunto Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara – non mi vergogno di chiedervi di avervi ancora così vicino perché ci sia giustizia piena per mia figlia. Chiederò probabilmente aiuto a tutti perché mia figlia abbia la giustizia con la 'G' maiuscola".

Intanto, l’inchiesta prosegue. Secondo gli inquirenti il giovane assassino – reo confesso, arrestato dopo il ritrovamento del cadavere e che ha dichiarato di aver agito spinto da una “voce demoniaca interiore” – avrebbe spinto chiara a uscire di casa, domenica mattina, per un appuntamento e poi, una volta arrivati al limitare di un bosco, l’avrebbe uccisa a coltellate.

La dinamica dell’accaduto – il legale della famiglia Gualzetti ha parlato di “estrema ferocia” - è ancora al vaglio degli inquirenti. Da quanto trapela il giovane avrebbe fatto riferimento a personaggi malefici di alcune serie tv Netflix, come "Lucifer”. E spiegato agli investigatori: “Io colpivo Chiara, ma lei faceva resistenza”. Sempre secondo indiscrezioni, il ragazzo avrebbe nei giorni precedenti inviato un sms a un parente, con scritto: “Domenica ucciderò una ragazza”. Un messaggio inquietante, che non sarebbe però stato preso sul serio.

