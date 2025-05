Risulterebbe avere un precedente per omicidio stradale il cinquantaquattrenne che guidava la ruspa che questa mattina ha investito e ucciso Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella di Cervia. L'uomo in serata si trova ancora trattenuto in caserma dei carabinieri e la sua posizione è al vaglio della Procura di Ravenna per eventuali provvedimenti precautelari.

Il dramma è avvenuto in tarda mattinata, sul litorale ravennate. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante stava sistemando e pulendo l'arenile in vista della stagione balneare: ha investito Elisa Spadavecchia davanti agli occhi di altri bagnanti.

Per la donna non c'era più nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorsi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata